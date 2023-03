Confronto entre PMs e traficantes deixa um morto na Sapinhatuba II, em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 11:58 horas

Angra dos Reis – Um homem foi morto durante um confronto entre policiais militares e traficantes nesta sexta-feira (10), no bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis. De acordo com a Polícia Militar, uma patrulha passava pelo local quando foi recebida a tiros. Os policiais revidaram e, após o tiroteio, encontraram um suspeito caído no chão. Ao lado dele foi encontrada uma arma, que foi apreendida. O homem chegou a ser levado pela PM ao Hospital da Japuíba para ser socorrido, mas morreu a caminho da unidade de saúde. O caso foi registrado na 166ª DP.