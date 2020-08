Confronto no Jardim Belmonte deixa um morto e dois presos

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 17:01 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar entrou em confronto com traficantes do bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, no meio da tarde deste domingo, dia 16. Um suspeito morreu e dois foram presos. A ação aconteceu em uma área de mata, na Rua Barão de Mauá.

A equipe do GAT II (Grupamento de Ações Táticas) da 2ª Companhia e do serviço reservado foram recebidas a tiros, ao chegarem para apurar a venda de drogas no bairro. Houve reação e ao menos a princípio um suspeito morreu.

Durante a operação, R$156,00 em espécie, uma pistola Taurus 809 com numeração raspada, 13 munições intactas cal. 9mm, 33 dolas de maconha, 84 pinos de cocaína e 03 celulares foram apreendidos.

De acordo com a PM, um dos suspeitos baleados foi encaminhado ao Hospital São João Batista. Outro suspeito, preso, teria tentado fugir após sair da viatura, próximo à 93ª DP (Volta Redonda). Durante a tentativa de fuga, o mesmo teria se machucado e encaminhado ao HSJB para receber atendimento médico antes de retornar para a delegacia.