Confusão em motel vai parar na delegacia de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 21:34 horas

Barra Mansa – Uma briga entre um casal resultou em atendimentos na Santa Casa de Barra Mansa e, posteriormente, na 90ª DP. O desentendimento com direito a agressões ocorreu no interior de um motel no bairro Assunção, localizado na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda. A confusão ocorreu na tarde desta segunda-feira (12).

A reportagem do DIÁRIO DO VALE apurou que a gerente do motel chamou a polícia após um casal discutir e brigar dentro no estabelecimento. O homem teria sido agredido por ela após dizer que estaria com ‘mau cheiro’ depois de fazer um programa com ele. Revoltada, a mulher teria quebrado o celular o homem, alegando que ele teria falado isso para não pagar o valor combinado.

Com a chegada da Polícia Militar, os dois foram levados para atendimento na Santa Casa e, em seguida, à 90ª DP. Os dois foram autuados no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal).