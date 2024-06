Congada e jongo marcam presença no Sesc Rosinha de Valença

Valença – O mestre da congada, Maurício Tizumba, e o jongueiro, Thiago da Serrinha, marcam presença no Teatro Sesc Rosinha de Valença no dia 7 de junho com show gratuito. De acordo com o Sesc, a proposta do show é o encontro de Mauricio Tizumba, mestre do tambor mineiro e da congada de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, com Thiago da Serrinha, especialista em jongo e outros ritmos brasileiros. Ambos são pesquisadores dos ritmos, o que possibilita um diálogo vivo e aprofundado das origens dos ritmos brasileiros.

Dentre os ritmos que Tizumba trabalha, estão alguns menos conhecidos do público geral: Moçambique Serra Abaixo e Serra Acima, Congo Dobrado, entre outros – isso com foco nos tambores, excluindo os ritmos protagonizados por outros instrumentos de percussão. Já Thiago trabalha prioritariamente com Jongo, samba de terreiro e sambas enredos, embora transite pelos outros ritmos acima.

“Nasci cercado de jongo, de samba, de umbanda, e é notável o quanto tudo isso me fortaleceu de princípios, de entendimento do meu lugar, e também artisticamente. Durante algumas pesquisas, pude visitar o Quilombo dos Arturos, em Contagem-MG, e vivenciar um encontro de congadas. Me emocionei muito, não só pela beleza sonora ali presente, mas pela força da ancestralidade que traz uma guarda de Moçambique. Força esta que já havia presenciado nas rodas de jongo no morro da Serrinha, onde nasci. Será uma honra fazer esta fusão junto a um ídolo. Viva, Tizumba! Vamos fazer uma grande jongada! Meus respeitos.”, celebrou Thiago da Serrinha.

Para Tizumba, o encontro enriquece a cultura brasileira: “Até hoje para os congadeiros cantar é rezar para suportar. Da fé vem a alegria ao batucar seu tambores louvando os santos pretos católicos como São Benedito e Santa Efigênia, tendo a Nossa Senhora do Rosário como a padroeira e para ela são dedicados muitos cânticos com vários ritmos que se misturaram com os do jongo e enriquecem mais ainda a cultura brasileira”.

O Show ‘Prosas de Tambores – Jongada’ conta com os músicos de apoio: Everton Coroné Romão no violão e acordeon, Marfa Kourakina no baixo e Paulino Dias nas percussões. Para completar o time, Luis Filipe de Lima na direção musical. O repertório do show passa por músicas conhecidas do cancioneiro popular, temas folclóricos, sambas-enredo e ritmos diversos.

Os artistas

Maurício Tizumba é ator, compositor, cantor, multi-instrumentista, diretor musical e capitão de congado. Durante a trajetória artística, estabeleceu diálogos entre linguagens artísticas e manifestações populares afro-brasileiras. Já excursionou por EUA, Canadá e Europa.

Já Thiago da Serrinha trabalhou com artistas da música instrumental e cantada como: Xangô da Mangueira, Roberto Isaías (Cantor Moçambicano), Maria Bethânia, Dona Yvone lara, Gilberto Gil, Marina Lima, Angelique Kidjo (Benin), Mayra Andrade (Cabo Verde), Margareth Menezes, Paulo Flores (Angola), Yuri da Cunha (Angola), Omara Portuondo (Cuba), entre outros. Atualmente faz parte da banda que acompanha a cantora Mart’nália.

Serviço:

Show ‘Prosas de Tambores’

Data: 7 de junho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Rosinha de Valença

Endereço: Avenida Professor Silvina Borges, 44 – Belo Horizonte, Valença – RJ

Valor do ingresso: Gratuito

Os ingressos serão distribuídos por senhas uma hora antes do espetáculo.

Classificação: Livre