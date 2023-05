Congresso aprova R$ 4,2 bilhões para MCTI

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 08:30 horas

Crédito suplementar é para pagar despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)

O Congresso Nacional aprovou projeto que abre crédito suplementar para o Ministério da Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4,182 bilhões para pagar despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT – PLN 1/23). O projeto foi relatado pela deputada Dilvanda Faro (PT-PA) e segue para sanção presidencial.

Os recursos serão utilizados para o pagamento de despesas de administração e operacionais do FNDCT; equalizar a taxa de juros dos financiamentos para inovação tecnológica; investir em empresas inovadoras; subsidiar projetos de desenvolvimento tecnológico e financiar projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas. Além disso, o montante será aplicado na implantação do reator multipropósito brasileiro; manter os contratos de gestão com organizações sociais e fomentar pesquisas, além de custear diversos projetos institucionais e de implantação, recuperação e modernização da infraestrutura de pesquisa das instituições públicas.

Fonte: Brasil 61