Interação e conhecimento são abordados em Congresso Médico do UniFOA

Volta Redonda – O Congresso Médico do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) realizado nesta quinta-feira (9) e sexta (10), abordou os temas cruciais no contexto da medicina de emergência e a importância da abordagem semiológica para um diagnóstico preciso e eficaz. O evento é anual e organizado pelo Conselho de Ligas Acadêmicas de Medicina do UniFOA, em colaboração com uma Liga Acadêmica específica e professores da instituição.

Neste ano, conduzido pela Liga Acadêmica de Clínica Médica e Semiologia, o congresso proporcionou uma rica experiência de aprendizado por meio de palestras, oficinas, mesas redondas e conferências, promovendo uma interação significativa entre palestrantes renomados, organizadores e o público presente. O coordenador do curso de Medicina, Júlio Aragão, enfatizou a importância do evento como uma oportunidade para os estudantes ampliarem seus horizontes acadêmicos e profissionais.

Ele destacou a qualidade dos palestrantes e encorajou a participação ativa dos alunos na submissão de trabalhos científicos, enaltecendo o papel do congresso como uma plataforma para a divulgação e o avanço do conhecimento na comunidade acadêmica. “A qualidade e a expertise dos palestrantes são garantias de aprendizado e inspiração, preparando-nos para os desafios futuros na medicina”, afirmou.

Júlio ressaltou ainda a importância do evento como uma oportunidade para a publicação científica, incentivando a participação dinâmica dos estudantes. “Esta é uma chance inestimável de contribuir para o avanço da comunidade acadêmica, enquanto se posiciona no cenário científico”.

A reitora do UniFOA, Ivanete Oliveira, falou sobre a importância da abordagem dos temas abordados para a formação dos futuros profissionais de saúde. “A abordagem semiológica faz com que o médico vá para além da sala de aula e aconteça em espaços como esse. Então ele pode debater e pode aprender, e ele também ensina”, afirmou a reitora.

“Estou bastante feliz, porque nós fizemos não só a regularização da extensão, que é obrigatório, mas também a regularização da pesquisa, coisas que só a instituição de ponta, como USP e outras têm. A pesquisa é tornar o aluno cada vez mais protagonista e isso para nós é um grande orgulho mesmo”, enfatizou Ivanete.

A professora Marcilene, responsável pelo congresso deste ano, expressou seu orgulho ao ver o engajamento e profissionalismo dos alunos da liga envolvidos na organização do evento. Ela destacou a importância da abordagem semiológica na prática médica e o impacto positivo que o congresso terá na formação dos estudantes. “Primeiro, é um grande orgulho estar crescendo com essa liga acadêmica que tem mais 15 anos e estamos juntos desde então. E quando falamos de semiologia, estamos falando sobre um assunto que permeia toda a educação médica”, disse.

Rebeca Campagnaro, estudante e uma das organizadoras do congresso, compartilhou sua emoção ao participar da organização de um evento tão significativo para o curso de Medicina. “Trazer isso para o pessoal dos outros módulos e agregando, é muito bom. Estamos trazendo palestrantes que a gente nunca tinha trazido para dentro da FOA. Mudamos a estrutura de credenciamento, então está sendo muito legal fazer uma coisa diferente.”

Lucas Reis, aluno do 4º módulo, expressou suas expectativas em relação ao evento e a importância do tema escolhido para sua formação acadêmica e profissional. “Espero aprender muita coisa com os grandes nomes que a comissão trouxe para gente assistir e desenvolver e nos dar mais nos conhecimentos de clínica.”

Durante o congresso, o palestrante Dr. Henrique Balieiro compartilhou seu conhecimento sobre a insuficiência cardíaca aguda e crônica, elogiando a capacidade clínica dos alunos e incentivando-os a aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela universidade para se tornarem médicos competentes e comprometidos com o bem-estar de seus pacientes.