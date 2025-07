Congresso pode ser convocado em recesso por causa de tarifa de Trump

País – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, se for necessário, o Congresso Nacional poderá ser convocado extraordinariamente durante o recesso parlamentar [nas próximas duas semanas] para apreciar matérias que exijam autorização legislativa e que estejam relacionadas ao tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump. Motta deu a declaração nesta quarta-feira (16).

“Penso que as conversas ainda estão no período inicial, estão sendo capitaneadas pelo Poder Executivo, e estamos prontos para agir. Aquilo que precisar da ação do Congresso, não tenho dúvidas, será feito – mesmo no período em que as atividades estão paralisadas. Se necessário, vamos convocar extraordinariamente para qualquer decisão que necessite de autorização legislativa, para responder com agilidade, responsabilidade e firmeza”, disse Motta.

Ele reafirmou que o papel do Congresso é defender a soberania nacional, protegendo a indústria brasileira com diálogo diplomático, “sem negociar a nossa soberania e a nossa institucionalidade”, afirmou. Com informações da Agência Câmara de Notícias.