Congresso rejeita veto de Lula e amplia proibição das saídas temporárias de presos

A Câmara dos Deputados derrubou o veto por 314 votos a 126, com duas abstenções. Já o Senado aprovou a derrubada por 52 votos a 11, com 1 abstenção. Assim, detentos do semiaberto terão o benefício da saída temporária apenas para estudo ou trabalho externo.

Nacional – O Congresso derrubou nesta terça-feira (28) vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à proposta que acaba com a saída temporária dos presos, a “saidinha”, em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal.