Conmebol anuncia que a final do Intercontinental Sub-20 será no Maracanã

Rio – A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), anunciou nesta segunda-feira (27), que a decisão do Intercontinental Sub-20, entre Flamengo do zagueiro volta-redondense Iago Teodoro e o Olympiacos (Grécia), será realizada em jogo único, no dia 24 de agosto, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Este jogo marcará o confronto entre o time brasileiro, que foi campeão da Conmebol Libertadores Sub-20, e a equipe grega campeã da UEFA Youth League – equivalente a Liga dos Campeões da Europa desta categoria.

Com a escolha do Maracanã como palco da decisão, os garotos do Flamengo terá a oportunidade de buscar mais esta inédita atuando diante dos seus torcedores.