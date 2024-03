Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda recebe Prêmio CCS Inovação

Volta Redonda – O Instituto de Segurança Pública concedeu ao Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda o “Prêmio CCS Inovação”, na última quinta-feira (21). O reconhecimento foi dado em virtude da implementação bem-sucedida da “Rede de Vizinhos”, uma iniciativa que busca fortalecer a segurança na comunidade.

A Presidente Rosane Soares e sua equipe foram destaque pela implementação do projeto, que promove a comunicação direta entre os residentes e as autoridades por meio de grupos de WhatsApp coordenados pelo Conselho. Essa abordagem busca uma participação ativa de todos na promoção da segurança pública, além de fortalecer os laços entre os cidadãos, as autoridades e o Conselho Comunitário de Segurança.

Além da Presidente, estiveram presentes na premiação membros importantes da equipe, incluindo a Vice-presidente Núbia Oliveira, a Primeira Secretária Graziella Nepomuceno, o Segundo Secretário José Carlos, o Conselheiro de Ética Luiz Fernando, o Coordenador de Projetos Rubens Siqueira e o Coordenador de Projetos Felipe Figueiredo.