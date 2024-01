Conselho da Juventude toma posse em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O Conselho Municipal da Juventude de Angra dos Reis tomou posse durante uma cerimônia realizada no Teatro Municipal, na noite dessa segunda-feira (8). Retomado após oito anos, o grupo servirá como um elo da sociedade civil com o poder público municipal, por meio da Secretaria Executiva da Juventude.

No evento, que contou com a participação do prefeito Fernando Jordão, acompanhado do secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, da deputada estadual Célia Jordão e dos vereadores Luciana Valverde, Dudu do Turismo, Charles Neves e Chapinha, 21 conselheiros tomaram posse para um mandato no biênio 2024/2025. A vaga destinada ao Legislativo continua em aberto.

– Temos aqui jovens talentosos que estão buscando entender e vivenciar a política do município. É importante para nós, enquanto gestores, vermos esses jovens engajados, a sociedade civil integrando-se à gestão pública. Parabenizo a todos e espero que eles possam de fato assumir essa responsabilidade e mudar o futuro de Angra – frisou o secretário-executivo da Juventude, William Gama.

Cada componente do conselho representa um segmento específico, entre eles pessoas com deficiência, mulher e cultura. Caberá a eles apresentar as demandas e preocupações de seus respectivos movimentos para as discussões nas reuniões do conselho. Também será responsabilidade dos conselheiros a supervisão e fiscalização das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura voltadas para os jovens.

– Estamos cheios de gás, querendo trazer novidades, desenvolver ações junto com o governo, que é preocupado com os jovens e já promove e fomenta cursos profissionalizantes para a juventude e oferece wi-fi gratuito nas praças públicas e transporte gratuito para os universitários – destacou o jovem Guilherme Figueiredo.

