Conselho de Desenvolvimento Rural toma posse em Angra 

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, realizou nesta quarta-feira (7), a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquícola e Pesqueiro de Angra dos Reis para o biênio 2024/2025. A atividade foi realizada no Teatro Municipal, no São Bento, e contou com a presença do secretário de Agricultura, Wagner Junqueira, do secretário-executivo da pasta, Leandro Silva, representantes dos setores agrícola e pesqueiro, além dos novos conselheiros.

O Conselho de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Pesqueiro foi composto durante a Conferência Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca, realizada em outubro do ano passado, quando foram debatidos temas importantes para a agricultura e pesca, como metas para os avanços nos setores, papel e importância da agricultura familiar, legislação, apoio do poder público etc. A relação de membros eleitos foi publicada no Boletim Oficial 1.828, de 22 de janeiro.

O conselho, importante para discutir, de forma democrática, as políticas públicas para os setores envolvidos, é composto por representantes de entidades de classe ligadas à agricultura, aquicultura e pesca e também representantes do governo (Prefeitura).

– A expectativa é grande com a nova composição do conselho. É de extrema importância que as demandas rurais, aquícolas e pesqueiras sejam de total conhecimento do poder público, para que sejam direcionadas e viabilizadas as ações para os setores, melhorando e ampliando suas cadeias produtivas – explica André Alexandre Santos, novo membro do conselho e um dos representantes da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca.

SEGUE A COMPOSIÇÃO COMPLETA DO CONSELHO:

Associação dos Maricultores da Baía da Ilha Grande

Titular: Felipe Pereira Barbosa

Suplente: André Violante Dapher

Associação de Pescadores do Município de Angra dos Reis

Titular: Waltencyr de Oliveira Sousa

Suplente: Alexandre Silva de Miranda

CMAR – Câmara Municipal de Angra dos Reis

Titular: Iderlan Cadilha Cunha

Suplente: Evelyn Conceição Botelho

Colônia de Pescadores, Empregados Artesanais, Trabalhadores na Pesca em Rio Claro e Angra dos Reis Z – 17

Titular: Alexandre de Castro Silva

Suplente: Benedito Ribeiro

FIPERJ – Fundação do Instituto de Pesca do Estado do Rio

de Janeiro

Titular: André de Araújo

Suplente: Vacância

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

Titular: Hevila Peres da Cruz

Suplente: Vacância

INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente:

Titular: Gilson Honório Cruz

Suplente: Vacância

Cooperativa de Produtores da Pesca de Angra dos Reis

Titular: Marcelo Tavares da Conceição

Suplente: Wilson Serafim dos Reis

Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca

Titular: Ana Paula de Almeida Lopes de Oliveira

Suplente: Geórgia dos Santos Domingos Maia

Titular: Jefferson Affonso Soares

Suplente: André Alexandre dos Santos

Cooperativa de Produtores da Rurais e Pecuaristas de Angra dos Reis

Titular: Paulo Vantuir dos Santos

Suplente: Dinélio Pereira de Oliveira

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angra dos Reis:

Titular: Maria de Fátima Barra

Suplente: Carlos Eugênio

Representante das Comunidades Tradicionais do Município:

Titular: Júlio Garcia Karai Xuju

Suplente: Marcos Vinícius de Almeida

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município

Titular: Denise de Castro

Suplente: Ewerton Ribeiro Lima

Representante da EMATER-RIO de Angra dos Reis

Titular: Cyro Duarte Sobrinho

Suplente: Fábio da Silva Sobrinho

Representante do Núcleo de Defesa Agropecuário do Estado do Rio de Janeiro, escritório local de Angra dos Reis

Titular: Marcus Vinícius S. Oliveira

Suplente: Márcio Rodrigues.