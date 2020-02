Conselho de Veterinária do estado classifica castramóvel de Angra dos Reis como irregular

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 11:45 horas

Segundo o CRMV-RJ, a Unidade Móvel de Castração não passou pela análise do órgão e nem possui um médico-veterinário junto ao CRMV

Angra dos Reis – O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) classificou o Castramóvel de Angra dos Reis como irregular, na quarta-feira (12). O presidente do CRMV-RJ, Romulo Spinelli, notificou o prefeito Fernando Jordão sobre as irregularidades referentes a Unidade Móvel de Castração, que seria inaugurada na sexta-feira (14).

A prefeitura de Angra dos Reis adiou a inauguração da unidade móvel por conta da chuva e até o momento não foi divulgada a nova data prevista para o evento.

Já no documento assinado pelo presidente do CRMV-RJ, segundo o órgão o projeto de castramóvel não foi submetido a análise e aprovação do CRMV-RJ, conforme prevê a Resolução CFMV nº 962/10, além de não apresentar um médico-veterinário responsável técnico com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica homologada junto ao CRMV-RJ.

Para o presidente é importante a submissão do projeto e da presença do médico-veterinário responsável técnico para a garantia da saúde e do bem-estar dos animais, visando a Saúde Única.

Romulo Spinelli também pediu a “suspensão de todas as atividades que tenham os animais como objeto, tanto aqueles que serão submetidos à castração, quanto os que serão encaminhados à eventual adoção”, e concluiu afirmando que está a disposição para contribuir o que for necessário para o bom funcionamento da unidade.