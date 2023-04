Conselho deliberativo aprova contas de 2022 do Voltaço

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 15:52 horas

Volta Redonda – O Conselho Deliberativo do Volta Redonda F.C. aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do clube do exercício de 2022. Os conselheiros tiveram acesso, além das contas, ao parecer favorável do Conselho Fiscal e ao relatório de uma auditoria independente que identificaram um superávit de R$1.228.205,51 no ano de 2022.

O presidente do Tricolor de Aço, Flávio Horta, falou sobre a aprovação e também sobre o saldo positivo mais um ano no clube.

“Mais um ano de sensação de dever cumprido, tendo as contas aprovadas pelo oitavo ano seguido e sempre por unanimidade. Temos um Conselho Deliberativo independente, composto em sua maioria por torcedores independentes do clube, que participam com frequência nas arquibancadas. Todos tiveram acesso as contas, ao parecer do Conselho Fiscal e ao relatório da auditoria independente. Todos são fundamentais nesse processo. Apesar de tantas dificuldades enfrentadas, alcançamos o superávit em mais um exercício”, disse.

O presidente do Esquadrão de Aço destacou que o clube quitou diversas dívidas trabalhistas e que o Voltaço pode se colocar entre os clubes mais transparentes do país.

“No ano de 2022, o Volta Redonda Futebol Clube pagou mais de R$700.000,00 de dívidas trabalhistas, reduzindo seu passivo através do Regime Centralizado das Execuções e de acordos com Reclamantes. Isso nos permite figurar entre os clubes com a gestão mais transparente do Brasil, sendo reconhecido por todas as esferas de fiscalização”, ressaltou.