Matéria publicada em 17 de março de 2021, 13:41 horas

Prefeito reafirma compromisso de construir Hospital Veterinário Municipal

Porto Real- A preocupação em defender a causa animal tem ganhado uma atenção especial da atual administração municipal de Porto Real. E isso se deve em grande parte ao aumento da demanda de atendimentos, que é feita pelo Centro Integrado de Recolhimento Assistência e Controle de Animais, CIRAC, localizado em Bulhões, entidade contratada pela Secretaria de Saúde, que realiza tanto castração como chipagem e recolhimento.

Tendo como tema principal a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais, o prefeito Alexandre Serfiotis se reuniu na terça-feira, 16, com o responsável do CIRAC, Anselmo José Martins, com as representantes da organização não governamental, ONG Segunda Chance Animal, Dayana Queiroz da Silva, Laís Lamim Cunha e Gilliane de Almeida Virgílio, e com a Coordenadora de Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse da Cunha, além do procurador do município, Carlos.

“Quero reafirmar o compromisso de construir o Hospital Veterinário Municipal, mas enquanto não realizarmos esta construção é necessário adequar e atualizar os atendimentos feitos pelo CIRAC; integrar o trabalho da Guarda Ambiental; da Guarda Civil; e do Conselho, como representantes municipais ligados ao tema, unido a Segunda Chance Animal, defensores voluntários da causa, com o intuito de melhorar a realidade que ora se apresenta” – Destacou o prefeito.

A Prefeitura de Porto Real está preparando uma série de ações que resultarão no bem-estar animal. “Queremos fazer uma feira de adoção responsável em períodos determinados; vamos ampliar o número de atendimentos de castração para zerar a fila de espera e vamos fazer valer rigorosamente a lei em casos de maus-tratos denunciados com comprovação” – enfatizou o prefeito, concluindo que os resultados devem chegar a médio e longo prazo, com um controle maior na procriação devido a castração, com a conscientização e punição no caso de abandono e maus-tratos, e com o incentivo para a adoção.

“Quero o mais breve possível presentear a população com o Hospital Veterinário Municipal, porque não é uma promessa de campanha, é um compromisso com a população, pois os animais também merecem respeito e cuidados” – concluiu o prefeito.