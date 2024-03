Conservatória vai sediar reunião do APL do Vale do Café

Conservatória – Diante do sucesso do Arranjo Produtivo Local do Café do Vale do Café, surgiram os APLs do Queijo Artesanal e da Cachaça. Para fortalecer todos os produtores e o turismo da região, os três serão unificados no próximo dia 7 de março, no Hotel Vilarejo, em Conservatória. O local foi escolhido para sediar a primeira reunião do APL do Vale do Café.

No evento, serão apresentadas novas propostas para o segmento, como a Indicação Geográfica do Sebrae e o lançamento do decreto aprovado para que os produtores possam comercializar os queijos artesanais. Outro destaque da programação será a apresentação dos produtos do APL do Vale do Café por meio do curso de Engenharia Química da UniVassouras. Também haverá degustação de queijos premiados, cachaças e cafés especiais produzidos na região.

“A unificação desses projetos que unem agricultura, turismo e desenvolvimento é um grande passo. Será um grande evento para fortalecer ainda mais essas rotas”, disse o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias.

O secretário Gustavo Tutuca, que estará presente, também ressaltou a importância das rotas de turismo para o desenvolvimento econômico do Vale do Café. Recentemente, as Rotas do Café, da Cachaça e do Queijo Artesanal foram amplamente divulgadas na terceira edição do Verão Tô no Rio, evento realizado pela Setur-RJ na praia de Copacabana. No primeiro dia da ação, Tutuca fez o lançamento do folder da Rota do Queijo, material que será importante para divulgar as propriedades e seus produtos em feiras.

Os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, respectivamente Vinicius Farah e Flávio Campos, também já confirmaram presença, assim como o diretor de Produtos do Sebrae, Julio César Resende. Abaixo, confira a programação completa da reunião do APL, que será gratuita.

Serviço:

Data: 7 de março de 2024

Horário: 13:30h

Local: Hotel Vilarejo – Conservatória

Programação:

13:30h – Coffee break e Credenciamento.

14h – Abertura institucional

– Gustavo Tutuca – Secretário Estadual de Turismo;

– Vinicius Farah – Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria Comércio e Serviços;

– Flávio Campos – Secretário de Estado de Agricultura;

– Júlio César Rezende – Diretor de Produtos – Sebrae.

14:30 às 14:50 – Painel 1: Apresentação das ações do turismo no Vale do Café.

– Wanderson Farias – Assessor especial da Setur-RJ;

14:50 às 15:20 – Painel 2: Painel 2: Indicação Geográfica do Café para o Vale do Café

– Anselmo Buss – Consultor do Sebrae;

15:20 às 15:50 – Painel 3: Apresentação da regulamentação da lei do selo artesanal

– Paulo Henrique Moraes – Superintendente da Defesa Agropecuária – SEAPPA;

​15:50 às 16:10 – Painel 4:

Tendência do mercado de cachas

– Marceli Angelo – Analista do Sebrae;

16:10 às 16:30 – Painel 5: Apresentação dos produtos do APL

– Cristiane Siqueira – Coordenadora do curso de Engenharia Química – Univassouras;

16:30 – Visita técnica ao Alambique do Hotel Vilarejo e degustação dos queijos Artesanais do Vale do Café