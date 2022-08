Consórcio Intermunicipal de Segurança pode ser reativado na região

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 17:18 horas

Semop-VR recebeu representantes de seis municípios nesta semana para tratar do assunto

Volta Redonda- Secretários ligados à segurança pública de seis municípios se reuniram nesta semana, na sede da Semop (Secretaria de Ordem Pública), na Ilha São João, para debater a reativação do Consórcio Intermunicipal de Segurança do Médio Vale Paraíba Fluminense (Cisegci), que atualmente está inoperante.

A inciativa deste encontro partiu do secretário municipal de Ordem Pública de Vota Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e neste primeiro encontro estiveram presentes representantes de Itatiaia, Resende, Quatis, Porto Real, Pinheiral e Rio Claro. A importância da integração entre as forças de segurança das cidades vizinhas esteve em pauta neste primeiro encontro.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, essa relação vai facilitar a comunicação e o combate ao crime. Imagens de monitoramento dos acessos aos municípios poderão ser compartilhadas, alcançando resultados positivos na elucidação de crimes, por exemplo. A meta, segundo Luiz Henrique, é tornar a região cada vez mais tecnológica e fomentar o fortalecimento da área de segurança pública, através de cursos de capacitação, melhorias das corregedorias, captação de recursos públicos, entre outros.

“Até porque o crime ultrapassa divisas e precisamos estar mais preparados para combatê-lo”, frisou Luiz Henrique.

O próximo passo para a reativação do Cisegci, lembrou o representante da Semop, é apresentar a ideia aos chefes do Executivo dos municípios presentes à reunião, que irão estudar a viabilidade de seu retorno, mas desta vez não teria custos aos cofres públicos das cidades envolvidas, uma vez que este foi um dos principais motivos para a sua desativação, segundo o secretário da Semop-VR. “Vamos ajustar a legislação e adequar para que não haja gastos”, garantiu Luiz Henrique.

Troca de experiências e boas práticas

Outra proposta discutida na reunião diz respeito à troca de experiências e boas práticas entre as secretarias. O objetivo é: “promover o que deu certo em uma cidade, em outra”.

Estiveram presentes na reunião os secretários de Ordem Pública: de Quatis, Mateus Ponciano; de Barra do Piraí, José Luiz Brum; de Rio Claro, Tarcísio Silva dos Santos; de Porto Real, Jorge Luiz Porto Souza; além do superintendente de Ordem Pública de Resende, César Laurindo; diretor do Departamento de Ordem Pública de Pinheiral, Marcelo Ferreira; corregedor de Barra do Piraí, Lucas Silva; diretores Administrativo e de Trânsito de Itatiaia, Carlos Cesar de Paula e Edson Lamin, respectivamente; corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Valdo Rocha; subsecretário da Semop-VR, subtenente Amauri e coordenador do Ciosp, subtenente Alexandre.