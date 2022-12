Construção civil cresce e impulsiona mercado de trabalho para engenheiros - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 16:23 horas

O setor da construção civil é um dos mais aquecidos e promissores no Brasil. No Sul Fluminense, por exemplo, obras e novos empreendimentos surgem constantemente e isso abre um vasto campo de trabalho para engenheiros civis. Ele é o profissional planeja, administra e executa obras públicas ou privadas, podendo também atuar no setor industrial e financeiro, que envolve os setores imobiliários e bancários. A Engenharia Civil é também o ramo que engloba a concepção, o projeto, construção e manutenção de todos os tipos de infraestruturas necessárias ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade, além da preservação do meio ambiente.

A engenharia civil é uma área bem ampla que capacita profissionais para atuar em diversas áreas, tais como: elaboração de projetos estruturais, elétricos e hidráulicos, execução de obras, estudos dos tipos de solos, cálculos estruturais, construção e reformas de estradas e ferrovias, serviços de logística e transporte, construção de passarelas, pontes, viadutos em concreto armado ou em estrutura metálica, construção ou reformas residenciais e industriais, construção de portos e aeroportos, saneamento básico, estudos dos tipos de materiais utilizados na construção civil, consultoria técnica, fiscalização de obras, análise estrutural, análise patológica de estruturas, orçamentos e planejamento e controle de obras, elaboração de estudos topográficos de terrenos e trabalhos com terraplanagem.

O coordenador do curso de Engenharia Civil do UGB-FERP nos campi Barra do Piraí e Volta Redonda, o professor Éder Siqueira ressalta que a instituição conta com professores qualificados, laboratórios especializados nas áreas de química, física, hidráulica, materiais de construção, instalações elétricas prediais, geotecnia e mecânica dos solos, além de laboratórios de informática equipados com softwares apropriados para elaboração de projetos e para cálculos estruturais e com equipamentos para cálculos topográficos de última geração.

“O curso possui quatro linhas básicas de pesquisa: cálculo estrutural, saneamento básico e meio ambiente, construção de estradas e materiais e métodos construtivos, porém não se limitando aos mesmos. É um curso reconhecido pelo MEC com nota 4 e um curso com mais de 55 anos de existência, formando profissionais qualificados para atuarem no mercado nacional e internacional”, explica Éder.

O piso salarial nacional de um engenheiro civil varia em função da carga horária, ficando, em média, em torno de R$ 5.622,00 para 6 horas diárias de trabalho, R$ 6.793,00 para 7 horas ou R$ 7.964,00 para 8 horas.

“Hoje o mercado está abrindo muitas oportunidades de trabalho em diversas áreas e o profissional formado pelo UGB-FERP está amplamente capacitado para atuar, crescer e vencer, ou seja, está amplamente qualificado para conquistar seu espaço no setor construtivo”, finaliza Éder.

