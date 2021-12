Construção da quadra do Parque Mariana entra em nova etapa

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 18:20 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) segue avançando com as obras de construção da quadra poliesportiva do bairro Parque Mariana. Segundo o secretário, Antônio Sebastião da Silva, nesta primeira semana de dezembro, as equipes estão preparando a estrutura da cobertura para a montagem, e ainda, preparando piso para concretagem.

O prefeito Alexandre Serfiotis celebrou o avanço das obras e fez projeções sobre projetos futuros na nova unidade. “Mesmo com o empecilho da chuva, as equipes estão conseguindo concluir as etapas da obra previstas no projeto. Esta quadra trará um grande avanço nos projetos sociais e de lazer, que contarão com um espaço seguro para os nossos munícipes”, disse Alexandre Serfiotis.

Foto: PMPR