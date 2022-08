Construção das 63 casas populares em Porto Real tem novas etapas concluídas

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 16:39 horas

Um total de 16 unidades já estão com o processo de construção avançado

Porto Real- Por meio de uma parceria com o Governo do Estado, 63 famílias de Porto Real serão em breve beneficiadas com uma casa própria, e aliados ao processo, os profissionais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços (SMOSP), estiveram no local onde 16 unidades já estão com o processo de construção avançado.

Segundo os profissionais, as casas já estão com o piso construído e receberam a demarcação para a construção da alvenaria. “Por meio do esquadrejamento, os profissionais fazem a representação da planta, e dessa forma, a edificação irá acontecer da maneira correta”, explica o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva.

Já o prefeito Serfiotis expressou a alegria em futuramente poder realizar o sonho da casa própria. “A construção das casas está evoluindo de acordo com o cronograma, e a cada dia, estamos mais próximos de beneficiar 63 famílias. Esse é um grande projeto e estamos felizes em saber que temos o Governo do Estado como aliado para o crescimento do nosso município”, disse Serfiotis.