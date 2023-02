Construção de 100 casas populares em Itatiaia aguarda ‘OK’ do Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 13:23 horas

Itatiaia – O projeto de construção de cem unidades habitacionais em Itatiaia, dentro do programa “Casa da Gente”, do governo estadual, está em fase final de análise pelo Estado do Rio. Depois da aprovação, o município vai ceder a área e a secretaria estadual de Infraestrutura e Obras se responsabilizará pela construção.

Nesta quinta-feira (09), o prefeito Irineu Nogueira ,acompanhado do Secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Izael Bernardes, visitou o lugar que será destinado ao conjunto habitacional.

As conversações em torno do convênio para a edificação das moradias foram iniciadas em 2020, sendo intensificadas na atual gestão. Segundo o Secretário de Habitação, Izael Bernardes, avançar na parceria com o Estado representa uma conquista para o município.

— A construção dessas casas é importante para a redução do nosso déficit habitacional — comenta.

O prefeito Irineu Nogueira destacou que o programa “Casa da Gente”, além da construção de unidades habitacionais, inclui também assistência técnica para as famílias beneficiadas, melhorias em moradias em comunidades populares e a reforma de conjuntos com mais de 10 anos de existência. Ele ressalta que a iniciativa traz uma nova perspectiva para a habitação de interesse social.

— São casas direcionadas para famílias com renda de até R$ 2 mil e que se enquadram em critérios estabelecidos em diretrizes sociais. Elas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Este Programa contribui para a realização deum dos grandes sonhos de uma pessoa, que é o de ter sua casa própria — frisa.