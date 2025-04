Construção de alça viária no Aterrado segue com colocação de vigas

Volta Redonda – A construção da alça do viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, iniciou, nesta segunda-feira (28), a etapa de içamento de vigas metálicas sobre dois pilares. A estrutura servirá de base para a formação de um dos trechos da pista destinada ao tráfego de veículos.

“As vigas chegaram no domingo (27) e vão ligar os pilares 3 e 4. Após esse içamento, a obra contará com uma extensão maior para concretagem, e esse é o penúltimo trecho a ser içado, porque já foram colocadas vigas entre os outros vãos. Entre o P4 e o P5, as equipes avançam na preparação da ferragem que servirá de estrutura para receber a concretagem”, explicou Antônio de Pádua Christovam Pereira, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

A nova alça dará acesso à Avenida do Canal (Avenida Mário César Di Biase) e tem o objetivo de desafogar o fluxo de veículos que passam pelo Aterrado em direção a outros bairros. No traçado atual, motoristas que descem pelo viaduto Heitor Leite Franco, vindo da Colina em direção ao Aterrado, têm como destino obrigatório a Avenida 7 de Setembro.

A Avenida do Canal será totalmente recuperada, tornando-se o principal acesso para a nova ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai sair do Aterrado (próximo ao Fórum) e desembocar no bairro Aero Clube (próximo ao Kartódromo). Desta forma, quem desejar acessar a Radial Leste ou ir em direção ao Retiro, por exemplo, poderá fazer um novo trajeto sem passar pelo centro comercial do Aterrado.

“Teremos, em breve, o viaduto no bairro Voldac, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, onde também está sendo feito o alargamento de pistas. Com a eliminação do cruzamento de vias, o trânsito vai fluir melhor e, somado às outras intervenções, Volta Redonda terá uma nova mobilidade urbana, um legado para a população, sendo construído em parceria com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.