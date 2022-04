Construção de quadra no Parque Mariana, em Porto Real, avança

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 22:18 horas

Porto Real – Equipes supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Porto Real deram um grande avanço com as obras de construção da nova quadra poliesportiva do bairro Parque Mariana. Na atual etapa, os profissionais estão finalizando a implantação da estrutura metálica, onde será fixado o telhado da área de lazer.

De acordo com o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, após essa etapa serão feitas as medições determinando o tamanho das telhas que são feitas por encomenda.