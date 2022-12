Construção do Hospital da Criança de VR tem 20 vagas de emprego abertas - Diário do Vale

Construção do Hospital da Criança de VR tem 20 vagas de emprego abertas

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 17:35 horas

Volta Redonda – A empresa que está construindo o Hospital da Criança, no bairro Retiro, em Volta Redonda, está com 20 vagas para as funções de pedreiro (10) e bloqueiro (10).

A construção da unidade de saúde, que funcionará ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, avançou nesta semana com a concretagem da laje que servirá de piso para o segundo andar.

Os interessados em trabalhar na obra devem comparecer, durante o horário comercial, das 07h às 16h, à Rua Reverendo Israel Vieira Ferreira, nº 132, Retiro, para participar da entrevista de seleção. É recomendado levar documentação como identidade e carteira de trabalho, além de currículo.