Construtora apresenta primeiro empreendimento em Barra Mansa no 3º ‘Encontro com Investidores’

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 11:59 horas

Barra Mansa – Na última terça-feira, dia 30, a Construtora Polo promoveu a 3ª edição do “Encontro com Investidores”, o primeiro em Barra Mansa. O evento foi na Câmara de Dirigentes Logistas (CDL-BM), onde foi apresentado o Polo Next 2, no Aterrado, em Volta Redonda, o mais novo empreendimento da Construtora. Na ocasião, o público, composto por empresários e autoridades de todo o Sul Fluminense, conheceu o Polo Granlife, o mais novo investimento da construtora em Barra Mansa.

A novidade terá um investimento de R$ 20 milhões e a previsão média da geração de empregos na cidade é de 202 pessoas. Fortalecendo a economia da região com novos parceiros e fornecedores. “O Polo Granlife será o primeiro empreendimento híbrido da Construtora Polo, tendo no seu total 75 estúdios, 36 apartamentos de dois quartos, dois lofts, duas lojas e 85 vagas de garagem”, explicou o empresário Carlos Magno Ávila, sócio da construtora.

A empresa está há mais de 20 anos atuando no mercado da construção civil, com alto índice de aprovação pelos clientes e possui as principais certificações do setor. São elas: ISO9001 e PBQP-H. O Polo Granlife será o primeiro empreendimento da construtora lançado em Barra Mansa. “Com isso, buscamos conquistar a confiança dos principais investidores da cidade, aumentar nossa área de atuação e levar para Barra Mansa o mesmo padrão de qualidade dos lançamentos Polo de Volta Redonda”, acrescentou Carlos Magno.