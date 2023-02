Construtora vai investir R$ 40 milhões em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:40 horas

Resende – Uma grande construtora anunciou nesta terça-feira (31,) o lançamento de um segundo grande condomínio no bairro Liberdade, em Resende. A área de 20.512 m², bem próxima à Avenida Juscelino Kubitschek, irá receber um investimento de cerca de R? 40 milhões, além de gerar aproximadamente 150 empregos diretos e indiretos. As obras devem começar nos próximos meses e incluem benfeitorias no entorno, como a construção de uma nova rua que dará acesso ao local. Ao todo serão erguidas 460 unidades, todas de dois quartos, divididas em 23 blocos.

As metragens variam de 44,75 m² a 46,67 m², além de unidades com área privativa, que pode ampliar para até 107,49m² a dimensão da residência. Os valores de venda começam em R$ 215 mil.