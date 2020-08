Consulado da Portela no Vale do Café promoverá live ‘Especial Carnafeijão’ neste domingo em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 13:33 horas

Volta Redonda – O Consulado da Portela no Vale do Café promoverá a live “Especial Carnafeijão”, neste domingo (30), a partir do meio dia, em Volta Redonda. A transmissão da live será através dos canais PortelaTV e Portela Cultural, ambos no YouTube. O evento contará com a presença do intérprete Gilsinho, a rainha Bianca Monteiro, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Yuri Souzah e Camylinha Nascimento, Ito Melodia (intérprete da União da Ilha) e a cantora Sandra Portella, relembrando sucessos de Clara Nunes.

A abertura ficará por conta do cantor Léo Mitto, talento da Cidade do Aço, revivendo sucessos de consagrados compositores portelenses.

A live será apresentada pelo publicitário Hércules Marques, o locutor oficial da Portela, Boka, o membro da comissão de carnaval da escola, Júnior Escafura, e a rainha Bianca Monteiro. A bateria do Consulado completa a lista de atrações.