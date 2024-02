Consultorias do Congresso divulgam nota detalhando vetos de Lula ao Orçamento

Brasília- As consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado divulgaram uma nota conjunta detalhando os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Orçamentária (LOA) de 2024, sancionada na semana passada.

Os vetos atingiram emendas incluídas por comissões da Câmara, Senado e do Congresso, no montante de R$ 5,6 bilhões. O valor seria direcionado para ações nos ministérios, como Cidades e Turismo. O total vetado equivale a 33,5% do total das emendas propostas pelas comissões (R$ 16,6 bilhões).

Oito comissões permanentes da Câmara tiveram todas suas emendas vetadas, entre elas as comissões de Turismo (veto de R$ 950 milhões), Minas e Energia (R$ 237,5 milhões) e de Trabalho (R$ 137,5 milhões). No entanto, a comissão que mais perdeu foi a de Desenvolvimento Urbano: o veto de R$ 1,38 bilhão deixou para a comissão apenas R$ 20 milhões do total de R$ 1,4 bilhão aprovado pelo Congresso.

Somente quatro comissões não tiveram nenhuma emenda vetada pelo Poder Executivo: Saúde (R$ 4,5 bilhões em emendas), Educação R$ 180 milhões, Amazônia (R$ 9 milhões) e Cultura (R$ 7,9 milhões).

Futuro dos vetos

Lula alegou que os vetos buscaram recompor o orçamento de programas importantes para o governo, que tiveram parte de seus valores originais redirecionados pelo Congresso para as emendas.

Os vetos serão analisados agora em sessão conjunta pelos deputados e senadores, que podem derrubá-los, restaurando assim os valores apresentados pelas comissões. O Congresso retoma as atividades na próxima semana, após o recesso constitucional de fim de ano.

Autorização do Congresso

As consultorias da Câmara e do Senado avaliam que, mesmo que os deputados e senadores não derrubem os vetos, o governo vai precisar de autorização legislativa para direcionar os R$ 5,6 bilhões para áreas de seu interesse.

Isso deverá ser feito por meio de projeto de crédito adicional, enviado à Comissão Mista de Orçamento.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Os cortes feitos nas emendas de cada comissão da Câmara dos Deputados

Comissão Valor (R$ milhões) %

Desenvolvimento Urbano 1.380,1 99%

Turismo 950,1 100%

Esporte 504 44%

Minas e Energia 237,5 100%

Trabalho 137,4 100%

Previdência, Assistência Social 126 100%

Comunicação 51 99%

Meio Ambiente 31,8 14%

Ciência, Tecnologia e Inovação 23,7 99%

Constituição e Justiça e de Cidadania 14,1 93%

Indústria, Comércio e Serviços 14 100%

Relações Exteriores e de Defesa 9 22%

Segurança Pública 3 75%

Viação e Transportes 2,6 2%

Fiscalização Financeira e Controle 2,5 42%

Desenvolvimento Econômico 2,1 100%

Direitos da Mulher 2 1%

Legislação Participativa 1 93%

Defesa do Consumidor 0,8 100%

Finanças e Tributação 0,6 100%

Direitos das Pessoas com Deficiência 0,2 2%

Agricultura 0,1 0%

Direitos Humanos 0,1 1%

Integração Nacional 0,1 0%

Direitos da Pessoa Idosa 0,02 5%