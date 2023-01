Consumidor fluminense busca menos crédito - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 08:21 horas

Rio de Janeiro – A busca dos consumidores por crédito fechou o ano de 2022 com retração de 3,1% no acumulado anual, segundo o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian. Este foi o menor percentual desde 2020, quando foi registrado -1% no mesmo comparativo. No recorte da região Sudeste, foi o Rio de Janeiro que registrou a maior queda (-38,3%) e São Paulo a menor (-28%). Veja nos gráficos abaixo as informações completas:

Os brasileiros com renda mensal entre R$ 500 e R$ 1.000 foram os que tiveram a queda mais expressiva (-3,8%).

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, essa tendência de queda mostra que os consumidores estão cautelosos na tomada de crédito, em função das altas taxas de juros que estão à espreita. “Mesmo em épocas em que os gastos são elevados, como as festas do final de ano, os brasileiros sabem que janeiro é um período em que muitos tributos devem ser quitados, por isso optam pelo consumo por necessidade para não iniciarem o ano com o orçamento comprometido”.

Variação anual também registra baixa

Na análise da variação anual, o mês de dezembro marcou uma queda acentuada, de -31,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior (11,6%). Inclusive, o declínio foi ilustrado em todas as faixas salarias, totalmente o contrário do que foi registrado em dezembro de 2021.

Todos os estados registraram queda na busca dos consumidores por recursos financeiros em dezembro de 2022. O destaque foi para o Amapá com a diminuição mais expressiva (-41,1%) e o Amazonas com a menos 25%.