Contêiner que será usado como necrotério chega ao Hospital Regional

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 15:30 horas

Hospital tem quatro pacientes de VR, quatro de BM, dois de Barra do Piraí e um de Rio Claro; os outros são da Baixada Fluminense e Grande Rio

Volta Redonda- Um contêiner frigorífico chegou na tarde desta quarta-feira, dia 15, no Hospital Regional, em Volta Redonda, e deverá ser usado para colocar os corpos de pacientes que morrem com a Covid-19. O caminhão, que fez o transporte, deixou o contêiner no interior do Hospital Regional e retornou para o Rio no início da tarde.

O contêiner está recebendo instalações elétricas de refrigeração para funcionar como necrotério, pois o do Hospital Regional não tem capacidade para atender a demanda diária de óbitos.

O Hospital Regional, que é administrado pelo governo do Estado, tem 72 pacientes internados: 35 na UTI e 37 em leitos. Entre os pacientes, 11 são da região: quatro de Volta Redonda, quatro de Barra Mansa, dois de Barra do Piraí e um de Rio Claro.

Os outros pacientes são da Baixada Fluminense e do Grande Rio. No início desta semana, a prefeitura informou que 19 pacientes morreram vítimas da Covid-19 no hospital. Todas seriam do Grande Rio.