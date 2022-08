Contratação como cabo eleitoral retira direito a alguns benefícios do governo

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 19:08 horas

Advogada alerta que Legislação Trabalhista estabelece que quem recebe auxílio emergencial, Loas, aposentadoria por invalidez, entre outros, pode perder o benefício

Sul Fluminense – Com o início da campanha eleitoral para as eleições 2022, conseguir uma vaga de cabo eleitoral é uma oportunidade que pode ajudar muitas pessoas que hoje se encontram fora do mercado do trabalho. Na disputa deste ano, no entanto, uma regra da Legislação Trabalhista veda a contratação de quem já recebe alguns benefícios do governo como o Bolsa Família, Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), auxílio doença, auxílio acidente e quem também é aposentado por invalidez. Conforme alerta a advogada Maria Cristina da Silva, que atua na área da política, se contratadas para a função de cabo eleitoral, essas pessoas podem ficar sem o benefício.

Conforme explica Cristina, de acordo com a Legislação Trabalhista os conhecidos cabos eleitorais terão que contribuir com a Previdência Social e portanto ,dessa forma, é vedada a contratação de pessoas que já recebem algum benefício. Em um dos seus artigos, a legislação afirma que a pessoa física, contratada por político ou candidato a cargo eletivo para, mediante remuneração, prestar serviço em campanha eleitoral deve contribuir à Previdência Social, obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual.

– Toda pessoa, ao assinar o contrato, ela tem que ser remunerada e contribuir, variando de 7,5% do salário mínimo a 14% para quem receber acima disso. Hoje, com a modernidade a base de dados do governo federal está, atualmente, entrelaçada. Constando qualquer tipo de recolhimento no CPF dessa pessoa, vai denunciar que ele está sendo remunerado, ou seja, trabalhando e não precisa do benefício – alerta a advogada.

Com relação a aposentados por tempo de trabalho, Cristina esclarece que esses aposentados podem ser contratados como cabos eleitorais, desde que também façam a contribuição previdenciária. Outro fato importante, conforme alerta a advogada, é que embora jovens 16 anos, possam votar, a contratação para trabalho em campanha só vale a partir dos 18 anos.

– É preciso que as pessoas tenham todos esses cuidados neste período de eleição. E é importante ressaltar que não existe o “pagamento por fora”.. Todo PAGAMENTO DEVE de forma oficiais, pelos candidatos ou partidos, por fora é caixa 2 e é crime, problemas candidatos e para quem vai receber também.

Reflexo na economia

Conforme ressalta Cristina, em meio a um alto índice de desemprego no país, com pouco mais de 10 milhões de brasileiros nesta situação, é muito importante que comerciantes, prestadores de serviços e a população no geral, que no dia a dia serão abordados cabos eleitorais, tenham um pouco mais de compreensão, levando em consideração que esse é o trabalho deles, neste momento.

– Os comerciantes devem ter um pouco de paciência e compreender que esse transtorno de época de eleição, com muitos cabos eleitorais espalhados pelas ruas, acaba refletindo na economia da cidade. Muitos vão gastar o dinheiro na rua, seja com alimentação ou comprando algo que antes não podiam, pelo fato de estarem desempregados. A população também precisa olhar essas pessoas com mais empatia, mais humanidade, com a consciência de que, em meio a alta de desemprego, elas estão apenas tentando garantir alguma renda para a família – completou.