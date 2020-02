Contratações suspensas

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 07:00 horas

A 3ª Vara da Justiça Federal em Volta Redonda suspendeu o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos para a Secretaria de Saúde de Volta Redonda.

***

A decisão do pedido de tutela de urgência do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) foi atendida.

***

De acordo com a ação, o valor da remuneração oferecida aos profissionais, inferior ao piso fixado por lei, é questionado na ação pela entidade de classe.

***

A exceção é para o cargo de clínico geral, já que o salário oferecido para referido profissional é compatível.

***

O prefeito Samuca Silva afirmou que vai recorrer da decisão.

***

A decisão

Em sua decisão, o juiz federal Matheus Lolli Pazzeto, substituto da 3ª Vara de Volta Redonda, concedeu tutela de urgência para suspender, até posterior deliberação, o processo seletivo da secretaria de Saúde, no que diz respeito a todos os cargos de médico previstos no edital 001/2020.

Vagas abertas

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, divulgou o processo seletivo para cadastro reserva de profissionais bolsistas do Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec). Serão abertas vagas para supervisor acadêmico e administrativo e de assistente administrativo para Bolsa Formação e Mediotec, com atuação nas unidades da Faetec.

Vagas abertas II

Os interessados devem realizar as inscrições, entre os dias 3 e 12 de fevereiro, preenchendo a ficha de inscrição que se encontra no edital, disponível no site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br), que deverá ser enviada junto com o currículo e os demais documentos especificados no certame do concurso para o endereço eletrônico editalnovoscaminhos001.2020@gmail.com. Para candidatar-se ao cargo de supervisor acadêmico e administrativo é necessário graduação em pedagogia. Já para a função de assistente administrativo é preciso ter ensino médio completo e experiência profissional na área de, no mínimo, dois anos ou ter curso técnico em administração.

Para todos

Podem se cadastrar para as vagas os servidores efetivos da Faetec ou profissionais que não possuem vínculo com a rede. Os candidatos serão convocados pelo período de vigência e de acordo com a necessidade exigida pelos cursos. A bolsa paga aos profissionais é de R$ 30 (supervisor acadêmico administrativo) e R$ 18 (assistente administrativo) por hora-aula, sendo a carga horária máxima semanal de 16 horas.

– As vagas temporárias são, ainda que momentaneamente, uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho, o que faz com que o contratado esteja em constante aprendizado e crescimento profissional. Aos interessados, não deixem de abraçar essa oportunidade – pontuou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues.

Processo seletivo

O processo seletivo simplificado será dividido em duas etapas, em que a primeira, de caráter classificatório, constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional na área pretendida, preferencialmente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e a segunda, que é eliminatória, de uma entrevista.

Cedae na região

A Cedae vai realizar manutenção preventiva no sistema de produção de água de Pinheiral nesta quarta-feira (05). Para realizar o serviço, será necessário retirar de carga o sistema das 07 horas às 19 horas, interrompendo o fornecimento de água para o município.

O abastecimento será imediatamente retomado após a intervenção, mas em alguns locais, como ruas altas, pode levar até 48 horas para se restabelecer completamente.

Reserva

Moradores de imóveis que dispõem de meios de reservação de água (caixa d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento, mas mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas que exijam grande consumo.