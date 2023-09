Contrato para construção da ETA do Aero Clube será assinado em outubro

Volta Redonda – O contrato para construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Volta Redonda deve ser assinado no início de outubro, segundo fontes do Palácio 17 de Julho. As tratativas para o início das obras foram feitas pelo prefeito Antônio Francisco Neto e o vice-governador Thiago Pampolha, nesta quinta-feira (28), quando Neto esteve no Rio para a Caravana Federativa. Neto ainda teve informações de que todas as obras tocadas em parceria com o Governo do Estado estão com recursos garantidos para serem concluídas.

“Estamos falando de obras de grande porte, do maior conjunto de obras já feitos de uma só vez em Volta Redonda. Não são obras pequenas, geram algum transtorno, mas quando ficarem prontas vão melhorar nosso presente e preparar a cidade para o futuro. Nós que já fizemos o Hospital do Retiro, o Estádio da Cidadania, a Radial Leste e tantas obras grandes, sabemos que elas são necessárias”, disse o prefeito.

O projeto para construção de uma nova Estação de Tratamento de Água no bairro Aero Clube, com um total de R$ 180 milhões em investimentos – R$ 90 milhões do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano) e R$ 90 milhões como contrapartida da administração municipal.

Nova estação

O projeto aprovado prevê a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de uma ETA em aço inox. A nova unidade será uma estação do tipo modular, a ser construída em um terreno da prefeitura no bairro Aero Clube, próximo à garagem municipal. Terá capacidade de tratamento de 1.200 litros por segundo, a mesma da ETA Belmonte.

A nova ETA fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras. Na fase inicial, serão 800 litros por segundo, solucionando problemas como a falta d’água em dias mais quentes. Depois a capacidade será ampliada para 1,2 mil litros por segundo.

“Com essa capacidade atual, temos, inclusive, implantado uma filosofia de restringir a construção de novos empreendimentos na cidade, pela incapacidade de abastecer mais residências de maneira adequada. Com a nova estação, esse cenário muda. Já temos o projeto aprovado, o terreno, a licença ambiental, agora os recursos. Depois de viabilizar a nova rede de abastecimento na Beira-Rio, com a conclusão das obras de infraestrutura na avenida, o próximo passo será a construção da nova estação no Aero”, explicou PC, lembrando o trabalho de revitalização da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), que já conta com mais de cinco quilômetros de nova rede de água e agora passa por melhorias em outras áreas como asfalto, ciclovia, campos, entre outras.

“Vamos colocar um fim aos problemas atuais de abastecimento e, principalmente, preparar a cidade para o futuro. Será um gol de placa para Volta Redonda e a região”, concluiu o prefeito Neto.