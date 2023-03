Contribuinte de VR pode doar parte do imposto a entidades assistenciais - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 08:40 horas

Volta Redonda – O contribuinte voltarredondense pode doar até 6% de seu imposto de renda devido para fundos assistenciais, desde que opte pelo modelo completo de doação. Na verdade, há uma lista de entidades credenciadas em todo o Brasil a receberem a doação, incluindo o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Fundação para a Infância e Adolescência, de Volta Redonda.

Qualquer pessoa pode doar até 3% do valor devido, diretamente, no preenchimento da declaração referente ao exercício 2020, para cada uma dessas entidades. Assim, o dinheiro será usado em projetos sociais voltados para os idosos do município, sem que o doador gaste nenhum centavo a mais do que já pagaria normalmente.

Para efetuar a doação, é preciso seguir cinco passos após baixar o programa para fazer a declaração anual:

1º Clique em “Resumo da Declaração” e selecione o item “Doações diretamente na declaração”;

2º Clique no item “novo” na tela;

3º Escolha o Fundo Municipal do Idoso e na aba “Tipo de Fundo” selecione “Municipal” e em “UF”, selecionar “Rio de Janeiro”, e em “Município” selecione “Volta Redonda 15.283.545/0001-20”, escolha o valor a ser doado, onde o valor disponível já é calculado pelo programa;

4º Finalize sua declaração e clique em “Imprimir” e em seguida “DARF (Doações Diretamente na Declaração)”, logo, clique no recibo da doação e selecione “imprimir” novamente e clique em “Ok” para emitir o DARF;

5º Será gerado um DARF, que deve ser pago na data indicada na guia, sem parcelamento.