Controladoria Geral de Barra do Piraí capacita servidores - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 08:43 horas

Barra do Piraí – A Controladoria Geral de Barra do Piraí iniciou nesta quarta-feira (5), o programa de capacitação gratuita dos servidores da prefeitura. As reuniões serão realizadas até o fim de maio, na sede da Secretaria de Educação, em dias demarcados, e contará com cursos voltados para a Nova Lei de Licitações e Contratos do Município.

Os temas abordados serão: Estudo Técnico Preliminar na Prática; Análise de Riscos em Contratações na Prática; Precificação em Processos Licitatórios segundo a Legislação; Termo de Referência na Prática; Contratação Direta; Procedimentos Auxiliares na NLL; Fiscalização Contratual e Noções Básicas de Orçamento Público.

O controlador-geral, Wendel Caruzo, explicou como, a partir do incentivo dado pelo prefeito, foi possível fundamentar uma capacitação exercida pela própria Controladoria, gerando economia e praticidade. “Graças ao incentivo do prefeito Mário Esteves conseguimos criar um ambiente apto a capacitar os servidores. Agora, através de recursos próprios, possuímos meios de oferecer cursos capazes de aprimorar os funcionários e, com isso, proporcionar um serviço de mais qualidade à população”, esclarece o chefe da Controladoria.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, parabenizou a ação realizada pela Controladoria Geral e frisou a importância de ter trabalhadores qualificados no município. “A prefeitura conseguiu oferecer mais oportunidades para o desenvolvimento profissional através das capacitações. A Controladoria, por meio de um excelente trabalho, forneceu conhecimentos que tornaram os servidores da cidade ainda mais qualificados. O aprendizado é algo essencial e, sem dúvida, é almejado por muitos”, finaliza o prefeito