Controladoria Geral de Barra do Piraí e TCE-RJ promovem capacitação para servidores

Barra do Piraí – Os servidores públicos de Barra do Piraí participaram, na manhã desta segunda-feira (5), de uma capacitação organizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com foco na gestão de fundos de previdência. A ação, que ocorreu no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (antiga estação ferroviária), é fruto de uma parceria entre o órgão estadual e a Controladoria Geral do Município.

Essa capacitação acontecerá até a próxima sexta-feira (9), cumprindo o objetivo de profissionalizar ainda mais os servidores e funcionários da prefeitura, fomentando assim, a oferta de serviços de excelência para a população do município. O controlador geral de Barra do Piraí, Bernard Botelho, detalhou a abordagem da capacitação e explicou a importância do conhecimento desse tema na administração pública.

“No encontro foram abordados temas sobre os desafios de manter equilíbrio atuarial dos fundos de previdência, e em especial, no município de Barra do Piraí, que apresenta um grave déficit oriundo das gestões anteriores, ponto esse que se configura como um dos principais motivos que levaram a tantas rejeições de contas e um desequilíbrio econômico financeiro grave”, destacou Bernard.

Ainda de acordo com informações do controlador, “ esta é a primeira de muitas capacitações que estão chegando neste ano ao município, sendo que três turmas já estão efetivamente confirmadas e outras na fase de planejamento”.

“A Prefeitura de Barra do Piraí possui servidores e funcionários comprometidos, e a constante capacitação e crescimento profissional deles auxiliará não só o funcionamento dos serviços do poder público, como também a qualidade de vida da população, uma vez que todo o esforço, todo o processo e todo o aprendizado é pelo nosso povo barrense”, declarou a chefe do Executivo.