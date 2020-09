Convenção do DEM confirma Rodrigo Drable na corrida pela reeleição

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 22:03 horas

A atual vice-prefeita, Fátima Lima, continua a acompanhar Rodrigo Drable na chapa majoritária

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), anunciou na noite desta terça-feira (8) sua pré-candidatura à reeleição e declarou a continuidade de Fátima Lima (PSC) como vice-prefeita. Eles oficializaram os registros durante a convenção dos partidos, realizadas no Clube Municipal. Primeiro foram definidos os candidatos do Partido Social Cristão (PSC), seguidos dos representantes do Democratas.

Durante seu pronunciamento, Rodrigo Drable disse querer fazer mais por Barra Mansa, com a maturidade que as experiências lhe trouxeram. “A oportunidade que tivemos tem me ensinado a cada dia, mas ainda não realizamos os sonhos que eu gostaria pelas contingências da vida, pelo o que nós enfrentamos”.

Drable lembra os desafios enfrentados à frente da Prefeitura de Barra Mansa. “Tenho a convicção de que quando olhamos para trás, há três anos e meio, todos os postos de saúde estavam fechados, o pronto socorro da Santa Casa, pela primeira vez na história, estava fechado, as UPAs e sete escolas também, os salários dos funcionários atrasados. As ruas com buracos que até caminhões tinham dificuldades para passar. A gente tem enfrentado o problema, mas não fazemos mágica”.

Em relação a escolha de Fátima Lima, Rodrigo destaca. “A Fátima deu uma aula para muita gente do que é ser uma pessoa correta e confiável. Eu não seria digno se não tivesse feito o convite a ela. A Fátima como candidata a vice-prefeita é a continuidade do trabalho que precisa ser feito”.

Fátima Lima destacou que a sua missão é trabalhar pela população. “Este é um momento muito importante da democracia, onde nos colocamos à disposição da nossa cidade para fazer o que deve ser feito. Existem pessoas que precisam de nós. Esta será uma eleição diferente e precisamos ter em mente que democracia é a participação de todos por um bem comum. Estamos coligados para oferecer o melhor para a nossa cidade”.

O presidente do DEM, César Catapreta, explica a escolha de Rodrigo Drable para representar o partido nas próximas eleições. “O prefeito Rodrigo Drable é um grande gestor e neste momento ratificamos o nome dele para dar continuidade ao trabalho sério que vem sendo realizado em Barra Mansa”.

O presidente do PSC, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, ressalta o trabalho de Fátima Lima pelo município como fator decisivo para a sua escolha. “Pelas várias qualidades e história, lembrando a sua caminha política, a professora Fátima é uma mulher ética, comprometida e dedicada. E isso se reflete hoje, na votação unânime que a definiu como a candidata à vice-prefeita”.

Atualmente, a coligação conta com o Democratas (DEM), Partido Social Cristão (PSC) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Mais quatro partidos irão anunciar apoio à coligação nos próximos dias. São eles: Partido Social Liberal (PSL), Progressistas (PP), Partido Verde (PV) e Democracia Cristã (DC). Ainda devem se juntar ao grupo mais dois partidos.