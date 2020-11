Convenção Evangélica declara apoio ao Professor Habibe

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 18:24 horas

Volta Redonda – Na manhã desta segunda-feira (9), o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PC do B, Professor Habibe, participou de um encontro, organizado pela Convenção Evangélica do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), com pastores e líderes evangélicos. Estiveram presentes cerca de 40 líderes religiosos, que declararam publicamente seu apoio à candidatura.

Para o pastor Joel Pinheiro, presidente da Cederj o encontro foi de suma importância para a aproximação da entidade com um futuro próximo governo de Volta Redonda. “Estamos em um momento muito importante para a cidade de Volta Redonda, onde as comunidades religiosas precisam acompanhar a mudança. Para isso, pretendemos criar o Crer – Coordenadoria de Relações com Entidades Religiosas -, que servirá de canal de comunicação entre a prefeitura e as demais representatividades religiosas, nos seus mais amplos segmentos, que, por tanto tempo, permaneceram ausentes nos governos”.

Para Habibe, o encontro mostra que seu projeto está aberto a conversar com os mais diversos segmentos da sociedade. “Valorizamos a fé das pessoas e acreditamos que há sim espaço para o diálogo com essas entidades, que são tão presentes na vida dos nossos munícipes. Precisamos construir um governo para todos”, afirmou o candidato.

O Pastor Romário Pimentel, primeiro coordenador do CederjJ, destacou o apoio dele e de sua família “Apoiamos o professor Habibe porque ele é um homem de caráter, visão e responsabilidade, dentro do contexto daquilo que esperamos e buscamos para a nossa cidade”.

Entre os líderes religiosos que declararam seu apoio ao Professor Habibe estavam: Bispo William Carvalho (presidente do Conseia), Pastor Reginaldo Machado e Pastor Fábio Martins, que atuavam auxiliando igrejas e templos a conseguir seus alvarás na prefeitura de Volta Redonda.