Convênio assinado entre UERJ e Prefeitura de Valença visa criar um polo de extensão no município

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 15:18 horas

Valença- Parcerias e investimentos continuam chegando em Valença. Em mais uma importante reunião na manhã de segunda-feira, dia 7, em seu gabinete, o Prefeito Fernandinho Graça recebeu a visita do reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Professor Ricardo Lodi, para assinatura de um convênio com a Prefeitura.

Tendo como finalidade a criação de um Polo de Extensão, o convênio vai oferecer oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte e cultura, bem como um pré-vestibular social, dando continuidade ao projeto de interiorização da Uerj.

“Nosso objetivo é se expandir, ocupar esses espaços, e mudar a vida das pessoas. O projeto em Valença é extremamente importante, é o início de uma nova fase e uma grande parceria, que vai consolidar o papel social a ser desempenhado pela UERJ”, comentou o reitor.

Ao lado da Secretária Municipal de Administração, Denise Souza, o Prefeito Fernandinho Graça assinou o convênio, e comentou que é um importante passo na consolidação do conceito de polo universitário. “Valença é a cidade do conhecimento, esse fato se torna marcante quando trazemos inovação e tecnologia, mas acima de tudo, qualidade de vida para todos”, finalizou o Prefeito.

Essa parceria tem a participação do Vereador Dr. Aílton Batista, que agradeceu ao Prefeito Fernandinho Graça por abraçar a ideia e se tornar um parceiro do Projeto e ao apoio do Deputado Luiz Martins. “Seja bem vinda UERJ, tenho a certeza de que esse é o primeiro passo de um grande futuro de parcerias. Me sinto honrado, feliz e orgulhoso por conseguir concretizar esse sonho”, comentou o vereador.