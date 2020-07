Convênio entre prefeitura e Caixa garante benefícios para servidores de Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 19:00 horas

Volta Redonda – Servidores municipais de Volta Redonda são beneficiados com carência de 90 dias e redução da taxa de juros para empréstimos consignados após um convênio assinado entre a prefeitura com a Caixa Econômica Federal, nesta quinta-feira (30).

O prefeito Samuca Silva destacou que continua buscando formas de amenizar a crise causada pelo novo coronavírus e que a medida atende também a um requerimento do vereador Fernando Martins, que ajudou na interlocução com a instituição, além de aliviar as finanças dos servidores para que eles consigam reestruturar suas finanças.

O secretário de Fazenda, Fabiano Vieira, frisou que, para acessar os benefícios, os servidores que têm algum empréstimo consignado com Caixa devem comparecer em alguma das agências da cidade e negociar a situação, deixando claro que quer fazer uso dos benefícios.

– É um benefício para o servidor que vai ajudar a movimentar a economia da cidade […] Não vai ser automático. O servidor que tiver interesse tem que ir até uma agencia para manifestar o desejo da carência – explicou o secretário.

A Superintendente de Governo da Caixa, Cíntia Nogueira, e o Gerente Geral da Agência Volta Redonda, Miguel Mulano, estiveram presentes representando o banco.

– A Caixa reconhece que os servidores precisam de uma pausa para poder se reestruturar nesse momento de pandemia – afirmou Cíntia.

Miguel complementou que o Banco sempre teve esse papel na sociedade.

– Já estamos nos movimentado em outros segmentos e agora é a vez do servidor – concluiu.