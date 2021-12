Convênio sobre atividades de reforço escolar em Resende é renovado entre prefeitura e AABB Comunidade

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:32 horas

Resende- A Prefeitura de Resende formalizou no início de dezembro a renovação do convênio com o projeto AABB Comunidade, uma parceria entre o clube AABB para atividades de reforço escolar e atividades físicas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, e com colaboração da Secretaria Municipal de Saúde para a realização de exames médicos e odontológicos nos postos de saúde do município. O objetivo é atender crianças e adolescentes de escolas municipais que estejam ou não em situação de vulnerabilidade.

O projeto já existe na cidade desde 2005 e o contrato é renovado conforme interesse da gestão municipal vigente. Desta forma, a Prefeitura renovou até 2024, tendo em vista que a saúde da população é prioridade para a administração municipal.

AABB Comunidade

O programa atende 150 crianças entre 6 e 15 anos, sendo, em média, 75 por turno recebendo reforço escolar nas áreas de português, matemática, área artística com jogos teatrais e desenho artístico. Dentro da atividade afro cultural, os estudantes têm acesso a capoeira e maculelê. Também são oferecidas atividades voltadas para cuidado socioambiental, direito e cidadania, informática educativa e projetos empreendedores.

Na área de educação física, são oferecidos natação, tênis de quadra e atletismo. Outras modalidades serão liberadas conforme orientação das equipes de saúde por conta da pandemia de Covid-19.

Além disso, também é oferecido aos alunos café da manhã, almoço e lanche. Aqueles que moram distante da unidade recebem o cartão “Vai e Vem” do transporte público.

– A educação dos nossos jovens é uma das maiores prioridades para a gestão municipal, andando lado a lado com a saúde. Poder promover às crianças de 6 a 15 anos educação e manutenção da saúde por meio de esportes é muito gratificante para nós. Conforme a vacinação for avançando no município, poderemos aumentar a grade de atividades do programa AABB Comunidade. Os interessados devem fazer a inscrição na lista de espera e aguardar contato das equipes, pois o total de atendidos precisa ser sempre de 150 alunos – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Como fazer a inscrição

Pais e responsáveis de pessoas de 6 a 15 anos interessados em uma vaga podem procurar a sede do Clube AABB e fazer a inscrição para a lista de espera. As matrículas acontecem durante todo o ano conforme disponibilidade de vagas.

O interesse também pode ser informado pelo WhatsApp (24) 99255-6269, informando o nome completo da criança, escola em que está matriculada, data de nascimento e telefone de contato.

O programa funciona de segunda a sexta-feira entre 9h30 e 11h30 e de 13h às 17h no Clube AABB Resende, localizado na Rua das Andorinhas, s/n, no Bairro Morada da Felicidade (Itapuca).