Convocados beneficiados pela Lei Aldir Blanc em Quatis

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 13:09 horas

Quatis – A Prefeitura Municipal de Quatis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está em fase de prestação de contas da primeira fase de editais da Lei Aldir Blanc, que contemplou cerca de 39 agentes culturais e 11 espaços e coletivos de cultura do município.

Para o fechamento da primeira fase de editais e lançamento de uma nova fase, que irá contemplar mais artistas, é necessário que todos que foram beneficiados nos editais de 2020 finalizem as entregas dos produtos e contrapartidas culturais. Para isso, todos que receberam recursos da Lei, precisam procurar o Departamento de Cultura e regularizar o cumprimento do edital.

O edital de convocação para tal foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 27 de julho, acesse pelo link (quatis.rj.gov.br).

“Estamos agilizando a prestação de contas dos editais passados e precisamos que todos os agentes culturais e espaços que receberam recursos procurem a Secretaria para a entrega das contrapartidas que estavam previstas”, disse o Secretário Leandro Sant Anna, reforçando ainda a importância de finalizar esta etapa para poder beneficiar mais artistas com o novo edital.

Os beneficiários podem procurar o Departamento de Cultura de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 16h. Para evitar aglomeração e respeitando as medidas protetivas, solicitamos que os contemplados agendem antes a visita pelo telefone 3353-2918 – Ramal 1032.