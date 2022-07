Cooperativa de Amparo comemora 80 anos de fundação

Matéria publicada em 16 de julho de 2022, 10:39 horas

Neste sábado, 16, empresa de apoio às atividades pecuárias do distrito completa mais um ano de história

Barra Mansa- A Cooperativa Agropecuária do distrito Nossa Senhora do Amparo, completa 80 anos de fundação neste sábado, dia 16. Fundada em 1942 com o objetivo de agregar valor aos produtores, hoje produz cerca de 30 produtos diferentes, entre queijos, bebidas lácteas, doces e leite pasteurizado, vendidos para todas as cidades da região. São mais de 50 cooperados, inclusive de municípios arredores.

Um dos produtores mais antigos, José Bonifácio, expressou alegria em ter a cooperativa como grande aliada. “Estou produzindo leite há mais de 30 anos. Por um bom tempo a empresa esteve ao meu lado. Nos ajuda muito para que possamos sempre entregar um produto com a maior qualidade possível”, destacou José.

O diretor administrativo da cooperativa, Delair Dutra, está no cargo desde 2014 e falou sobre a boa organização das equipes, que gera os melhores resultados possíveis.

“Nossa equipe é toda do distrito de Amparo, pois uma das nossas ideias é trazer empregos para a localidade também. Eles são todos capacitados por um técnico com formação de qualidade, então, hoje temos um time entrosado e que realiza as tarefas com excelência. Estamos tendo um grande trabalho feito pela administração e também com todo o apoio de nossa presidente Tânia Soares”, disse Dutra.

A gerente Regina de Melo, que entrou para a equipe há 26 anos como analista de laboratório, ocupando também o cargo de ajudante de escritório, falou sobre a reestruturação da cooperativa, que possibilitou a expansão da unidade.

“Começamos a ampliar nossas ações há cerca de 2 anos. Criamos nossa primeira loja há um ano e temos tido grandes resultados”, relembrou Regina.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a importância do cooperativismo para os produtores e para as cidades. “Desde a fundação, a cooperativa teve uma importância enorme para Barra Mansa e para todas as cidades e distritos adjacentes, como Volta Redonda, Valença, Quatis e Barra Do Piraí. E uma projeção de desenvolvimento crescente, como secretário posso falar que as qualidades dos animais e do leite são de alto padrão. A Cooperativa de Nossa Senhora do Amparo é motivo de orgulho para Barra Mansa”, concluiu Beleza.