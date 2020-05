Coordenação do MEP aprova sondagem socioeducacional

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 17:20 horas

Volta Redonda – A equipe pedagógica do MEP realizou uma reunião online neste domingo, dia 17, após sessenta dias sem aulas presenciais no Pré Vestibular Cidadão (PVC). A atividade provocada pelos professores Paulo Ricardo, equipe PVC-Niterói, e Juliana Resende, equipe PVC Retiro, contou com presença de mais oito educadores, com a coordenação da prof. Nirlene Pirassol, pedagoga. A professora Marcele Lopes, colaborou na conexão e cronometro.

Inicialmente, os presentes, de forma fraterna, saudaram-se e também falaram o quanto o isolamento social e a crise política têm ‘mexido’ com cada um, inclusive alguns com problemas sérios de saúde na família. Na sequência, com participação ativa de todos, tiveram como foco o cenário da educação no MEP, no contexto do ‘Brasil pandêmico’. Nas falas, a atenção à realidade dos alunos do Pré- Vestibular Cidadão: foram ressaltadas as múltiplas dificuldades socioeducacionais presentes na maioria dos alunos; a crescente desigualdade social e o adoecimento da população, também emocionalmente provocados pelo desgoverno; o reconhecimento à dedicação e esforço dos educadores na oferta de aulas remotas, sem pressão ou imposição ; analise da participação das aulas no modo remoto, considerando os meses de abril e maio respectivamente, 40% e 25% de participação e debate sobre o necessário adiamento do ENEM.

ENCAMINHAMENTO: Realizar sondagem junto aos alunos – saber da realidade e que caminhos apontam em relação às aulas remotas e o ENEM; promover ‘encontro de escuta’ com todos os professores do Pré Vestibular; realizar ‘encontrão’ com os estudantes, no formato live, zoom ou outra plataforma; e sugerir: mesclar aulas com escuta e conteúdos aos educadores (na ref. nivelamento nas diferentes áreas.)

“Momento rico de escuta, de acolhida das preocupações dos colegas e de olhares atentos para os alunos. Muito oportuno, estávamos precisando!”, afirmou Nirlene após o encontro.