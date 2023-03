Coordenadora da Juventude de Volta Redonda representa estado do Rio no Cosud - Diário do Vale

Coordenadora da Juventude de Volta Redonda representa estado do Rio no Cosud

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 09:47 horas

Encontro com representantes dos governos das duas regiões, entre quinta e sábado da última semana, na capital carioca, discute políticas públicas para a juventude

Volta Redonda – A coordenadora municipal da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, que preside o Fórum Estadual de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude (Forjuve/RJ), representou o estado do Rio de Janeiro em evento do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), para discutir políticas públicas para a juventude. O encontro reúne representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e dos estados da região Sul do Brasil, entre quinta-feira e sábado da última semana, na Fundação Getúlio Vargas, no bairro Botafogo, na capital carioca.

De acordo com Larissa, a participação no Consórcio de Integração Sul e Sudeste acontece a convite da Secretaria de Estado da Juventude e Envelhecimento Saudável, e demonstra a importância que o município ocupa no cenário nacional a respeito da construção de políticas públicas para a juventude.

“Além de estar na presidência do fórum estadual de gestores, somos um dos únicos municípios do estado que possuem conselho ativo e que realizou a conferência, pesquisa pública, e um dos únicos do interior que possuem equipamento público como o Centro Oportunizar, voltado para adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos, com o objetivo de auxiliar na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz”, destacou a coordenadora da Juventude.

“No consórcio, as atividades se debruçam em apresentar políticas públicas e boas práticas entre os estados Sul e Sudeste, e discutir, entre esses estados, quais são as perspectivas e onde podem avançar através da cooperação e troca de experiências”, acrescentou Larissa, lembrando que o evento, que está em sua sétima edição, já foi realizado nas cidades de São Paulo (SP), Gramado (RS), Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

O que é o Cosud

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) foi criado em Belo Horizonte (MG), em março de 2019, com objetivo de consolidar a agenda de cooperação entre os governos das regiões Sul e Sudeste, sobre temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais.

Com uma população de 119 milhões de habitantes, as duas regiões concentram 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).