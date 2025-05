Coordenadora de Fonoaudiologia do UGB participa de Workshop Internacional em Lisboa

Volta Redonda – A coordenadora do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Priscila Felix, participou nos dias 12 e 13 de abril do Workshop Internacional sobre Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), realizado na cidade de Lisboa, em Portugal. O evento contou com a presença de palestrantes de diversos países e reuniu especialistas da área para apresentação de pesquisas, trocas de experiências e práticas clínicas.

Priscila Felix esteve ao lado da fonoaudióloga Camila Ribeiro e da psicóloga Ana Moya. O trio foi responsável por ministrar o Workshop de CAA do Congresso, apresentando estratégias práticas para a implementação de sistemas de comunicação. Foi distribuída uma prancha de comunicação, com vocabulário essencial, para os congressistas que também discutiram sobre os recursos de baixa e alta tecnologia.

“Tivemos um momento de prática e orientações, o que permitiu uma vivência direta da proposta de comunicação alternativa na fonoaudiologia”, relatou Priscila.

A participação foi viabilizada pelo Grupo Alcance, instituição que oferece cursos de especialização em Fonoaudiologia e organizou a ida das três profissionais ao evento. A Alcance tem o primeiro curso de especialização de CAA do Brasil, no qual elas são professoras.