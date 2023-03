Coordenadora do curso de SI do UGB-FERP diz que é preciso cautela no uso do Chat GPT - Diário do Vale

Coordenadora do curso de SI do UGB-FERP diz que é preciso cautela no uso do Chat GPT

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 08:26 horas

Volta Redonda – Lançado em novembro de 2022, o Chat GPT despertou a atenção de todo o mundo. É uma ferramenta que utiliza algoritmo baseado em inteligência artificial para conversação online. Chat GPT é uma sigla de “Generative Pre-Trained Transformer”, ou seja, “Transformador pré-treinado generativo”. Foi desenvolvido em um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos Estados Unidos, localizado em San Francisco. A nova ferramenta chamou a atenção por suas respostas detalhadas e articuladas, embora tenha a precisão de suas informações tenha sido criticada. Mas, afinal, quais as vantagens e desvantagens de usá-la?

Através da inteligência artificial, o Chat GPT tem como fonte as informações que coleta na internet. Assim, o que está disponível na internet é a base de dados do algoritmo. Ele transforma as perguntas (questionamentos) dos usuários em respostas rápidas sobre diversos assuntos e idiomas. Seu funcionamento é baseado em uma rede neural, que foi treinada em dados reais. A ferramenta é simples, de fácil utilização e está disponível em http://chat.openai.com

Coordenadora do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), Lívia Vidal destaca que é preciso ter cautela na hora de utilizar o Chat GPT, pois há vantagens e desvantagens. “Algumas vantagens são que ele responde perguntas de maneira rápida, resume textos, faz tradução de idiomas e tem uma escrita humanizada. Mas há algumas desvantagens, pois assim como as buscas na internet, o chat pode fornecer informações incorretas ou prejudiciais e não apresenta a fonte das informações”, compara.

De acordo com Lívia, o Chat GPT pode interferir na educação, visto que a internet é o maior meio de pesquisa dos estudantes. “Eu não acredito que o Chat GPT atrapalha o aprendizado, mas sim a maneira como as pessoas o utilizam. Toda tecnologia pode ser muito bem utilizada e oferecer inúmeros benefícios, como também pode não ser”, salienta a coordenadora.

Para ela, é preciso existir bom senso e a união entre computador e seres humanos para que não haja impacto no mercado de trabalho. “Sendo assim, acredito que temos que trabalhar o melhor dos dois mundos. Será que não podemos utilizar a lógica e precisão dos computadores, e a criatividade, ética, empatia e amor dos humanos, para juntos, causar impacto no mercado? Acho que é uma boa reflexão para os que buscam o primeiro emprego, mas também para aqueles que precisam de motivação e resultados em seus ambientes profissionais atuais. Em uma linguagem mais técnica, acredito que a quantidade de dados disponíveis para pesquisa pode auxiliar em diversas demandas profissionais”, avalia Lívia.