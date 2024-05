Coordenadores do Samu fazem visita técnica na região leste de BM

Barra Mansa – Coorderanores do Samu do Médio Paraíba, acompanhados do vereador Deco (REPUBLICANOS), realizaram, nesta quinta-feira (23), uma visita técnica para a possível instalação de uma Unidade Descentralizada na Região Leste. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa), Rodrigo Lages, o coordenador da Enfermagem, José Luiz, e a coordenadora da central de ambulância, Roberta Freitas, estiveram no Centro de Especialidades Médicas da Região Leste debatendo as possibilidades e conhecendo as dependências.

A Base Descentralizada, segundo os coordenadores do Samu do Médio Paraíba, abrangerá todos os bairros da Região Leste de Barra Mansa, que hoje conta com aproximadamente 40 mil habitantes. O secretário executivo Rodrigo Lages, acredita que o tempo de resposta para o atendimento será reduzido para os pacientes que precisam do serviço de urgência e emergência.