Coordenadoria da Juventude abre inscrições gratuitas para evento do G20 Brasil em VR

Volta Redonda – A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR) abriu as inscrições para o evento do G20 Brasil na cidade.

O encontro do Youth20 (Y20) – Grupo de Engajamento de Juventude, vinculado ao G20 Social – acontecerá no dia 25 de junho, das 8h às 14h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal.

Os interessados em participar, podem se inscrever gratuitamente pela internet, no link: bit.ly/Youth20VoltaRedonda.

O evento é fruto de um projeto da CoordJuvVR, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), escolhido pelo Y20 para fazer parte de um dos 30 “Diálogos Regionais” que serão realizados em todo o país neste ano, e nele serão debatidos cinco temas: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável; reforma do sistema de governança global; inclusão e diversidade; e inovação e futuro do mundo do trabalho.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, explica que o objetivo dos encontros do Y20 é encaminhar recomendações que surgirem nas discussões que acontecem em todo o país.

Com estes relatórios, o Brasil vai elaborar uma declaração oficial a ser apresentada pela delegação brasileira aos representantes do G20.

“A Prefeitura de Volta Redonda vem reforçando que a juventude é o presente e o futuro de nossa cidade e, claro, também do Brasil. Ter nossa juventude no centro das discussões, participando ativamente do Y20, que é um dos 12 grupos mais antigos do G20 e de maior atuação e engajamento, e oportunizando que nossa voz chegue aos delegados brasileiros, é de uma importância histórica para a participação e o protagonismo das juventudes da nossa cidade”, comemorou a coordenadora.

Por meio de edital, foram selecionados 30 eventos a comporem o cronograma do G20. Volta Redonda foi um dos três municípios do Estado do Rio selecionados, juntamente com a capital Rio de Janeiro e Búzios.

Também foram escolhidos projetos de Recife-PE, Salvador-BA, Belém-PA, São Paulo-SP, Natal-RN, Teresina-PI, Região Metropolitana do Espirito Santo, Belo Horizonte-MG, Guarulhos-SP, Fortaleza-CE, Marituba-PA, Uberlândia-MG, Curitiba-PR, Goiás-MG e Brasília-DF.

Etapas prévias

O projeto da CoordJuvVR e do UniFOA escolhido para participar do Y20 prevê algumas ações prévias até o evento principal, que acontecerá no dia 25 de junho.

A primeira atividade aconteceu nesta quinta-feira, dia 6, quando 25 jovens, entre eles estudantes de escolas públicas do município e universitários do UniFOA e da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda (UFF-VR), visitaram a Casa G20 no Rio de Janeiro, acompanhados da Superintendência de Juventude do Estado do Rio de Janeiro.

Já do dia 17 ao dia 25 de junho, em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), o UniFOA, a UFF-VR, e o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), além de diversas escolas municipais e estaduais, serão realizadas oficinas de mobilizações descentralizadas nas escolas e faculdades da cidade.

“Receber o evento do G20 no Brasil é um momento único para Volta Redonda. Uma oportunidade para nossa juventude ser protagonista em um debate que discutirá temas que afetam nossa cidade, o Brasil e o mundo. Parabéns a Larissa, a toda a equipe da Coordenadoria da Juventude e ao UniFOA pelo projeto”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Evento internacional

O G20, ou Grupo dos 20, é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia. Criado em 1999, após as sucessivas crises financeiras da década de 1990, cumpre um papel determinante para a geopolítica mundial, concentrando cerca de 85% do PIB (Produto Interno Bruto) Mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Já o Youth 20 é um Grupo de Engajamento de Juventude, vinculado ao G20 Social, que nasceu em 2010, em Vancouver, no Canadá, e é realizado em todos os países que recebem o G20. O Y20 tem como objetivo democratizar não somente os debates, mas também os processos.