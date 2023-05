Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda realiza mutirão para inscrições do Encceja 2023

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 16:23 horas

Interessados poderão se inscrever até o dia 2 de junho no Centro Oportunizar e na Subprefeitura do Retiro

Volta Redonda – Em Volta Redonda, a semana entre os dias 29 de maio e 2 de junho contará com um mutirão de atendimentos para auxiliar os jovens a realizarem as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) realizará os atendimentos em dois espaços: no Centro Oportunizar, localizado na Vila Santa Cecília, e na Subprefeitura localizada no Retiro, no período das 9h às 17h.

O objetivo da Coordenadoria da Juventude é que, com os atendimentos realizados pela equipe, seja possível ampliar o número de inscritos no município para realização do exame, promovendo assim a possibilidade de certificação para aqueles que não conseguiram concluir os estudos.

Encceja

O Encceja é um exame – voluntário e gratuito – que certifica jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino – desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o Ensino Fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do Ensino Médio, na data de realização do exame. O certificado é o equivalente ao diploma de conclusão dessas etapas do ensino.

O exame é composto por quatro provas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação de até 30 linhas. As provas para certificado do Ensino Fundamental são: ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação; história e geografia. Para certificado do Ensino Médio são: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; ciências humanas e suas tecnologias.

Para obter o certificado, o participante deverá atingir no mínimo 100 pontos em cada uma das provas, em uma escala de 60 a 180. Na redação, é preciso ter nota igual ou acima de 5. As provas serão aplicadas em 27 de agosto e os resultados serão disponibilizados em 22 de dezembro.